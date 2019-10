Scontro tra monopattini, ferita una minorenne

Scontro frontale a Verona tra due giovani in monopattino con il ferimento, non grave, di uno di essi. La polizia municipale di Verona è intervenuta per valutare l'incidente nel quale sono rimasti, appunto, coinvolti un ragazzo di 19 anni e una minore di 17 anni, che ha riportato una ferita con tagli al mento e un trauma cranico. I vigili hanno accertato, come riferisce 'L'Arena', che la ragazza non aveva conseguito la patente Am (quella per ciclomotori) obbligatoria da decreto ministeriale di sperimentazione per coloro che non sono maggiorenni.

Potrebbero scattare poi altre sanzioni se fosse confermato che entrambi non utilizzavano la pista ciclabile, considerato il punto d'urto tra i due dispositivi e il fatto che entrambi non indossassero giubbotti o bretelle ad alta visibilità. Verona, è tra le prime grandi città ad aver regolamentato l'uso dei dispositivi di micromobilità elettrica e sono già due le aziende che permettono il noleggio tramite smartphone. E' il secondo incidente dall'avvio della sperimentazione che vede il coinvolgimento di monopattini.

Il primo era stato causato da un automobilista trovato positivo all'etilometro. La Polizia municipale dall'avvio della sperimentazione ha già sanzionato oltre 30 utenti, per la circolazione su marciapiede, per sosta con intralcio su marciapiede e per il trasporto non consentito di un passeggero.