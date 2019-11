Scontro tra due elicotteri, muoiono 13 militari francesi

Tredici militari francesi hanno perso la vita in uno scontro tra due elicotteri in Mali, dove erano impegnati in un'operazione antiterrorismo. Lo rende noto il presidente francese Emmanuel Macron in una nota diffusa dall'Eliseo.

''Il presidente della Repubblica ricorda con il massimo rispetto la memoria di questi soldati dell'esercito (sei ufficiali, sei sottufficiali e un caporale) caduti in servizio e morti per la Francia nella dura lotta contro il terrorismo nel Sahel", ha affermato la presidenza francese in una nota.