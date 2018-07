Scontro tra auto e furgone, un morto e quattro feriti

VENEZIA - I vigili del fuoco stanno operando lungo la strada regionale 516 a Pegolotte di Cona per un incidente tra due auto e un furgone: il bilancio è di un deceduto e quattro feriti. Le squadre dei pompieri intervenuti da Cavarzere e Mestre con l'autogru hanno estratto i conducenti dalle auto finite rovesciate nelle siepi di fianco la strada.

Nonostante i soccorsi un automobilista è stato dichiarato morto dal personale del suem 118. I quattro feriti delle auto e del furgone sono stati presi in cura dal personale sanitario e portati negli ospedali di Piove di Sacco e Chioggia. Sono ora in corsa le operazioni di recupero dei mezzi. Sul posto le forze dell'ordine per la deviazione del traffico e i rilievi del sinistro.