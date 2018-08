Scontro nella Laguna di Venezia, morti due pescatori

Due persone sono morte e quattro sono rimaste ferite in uno scontro tra un motoscafo e un barchino di pescatori nella laguna di Venezia, nella zona di Sant'Andrea San Nicoletto del Lido. L'incidente è avvenuto alle 23.50 di ieri sera.

Le vittime sono i pescatori Renzo Rossi e Natalino Gavagnin, 69 anni: il primo, subito recuperato dai vigili del fuoco, è stato portato dal personale del Suem in ospedale dove successivamente è morto; il corpo di Gavagnin è stato recuperato dai soccorritori dopo circa un'ora.

Viaggiava ad alta velocità l'imbarcazione che li ha travolti e uccisi. Gli occupanti della barca investitrice sono quattro giovani veneziani, due ragazzi e due ragazze, medicati per lievi escoriazioni e poi dimessi. Sottoposti ad alcoltest, sono risultati non in stato di ebbrezza.