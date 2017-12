Sconta i domiciliari in canonica ma minaccia il parroco, lui lo "sfratta"

PADOVA - Da due due anni stava scontando gli arresti domiciliari per fatti di droga in casa del parroco di Rustega, nel padovano, ma date le sue continue minacce e richieste di denaro il prete si è stancato, ha segnalato la situazione ai magistrati e l'uomo, un 33enne, è finito in carcere. Don Marco Scattolon - riferisce il 'Mattino di Padova' - era stato l'unico ad offrire al 33enne la possibilità di scontare la misura cautelare tra quattro mura, nella canonica della parrocchia di Rustega, frazione di Camposampiero.

Il 33enne aveva già passato 10 mesi in carcere. Ma la convivenza con il sacerdote è naufragata: "Non volevo che lo riportassero in carcere - ha detto oggi don Marco - Avevo contattato i magistrati chiedendo loro di pensare a una destinazione una volta finita la pena, e invece è andata così. Mi sento anche in colpa, sono due giorni che non dormo. Ma dovevo dare un segnale. Io ho versato sul conto del fratello circa cinquemila euro, più di questo non potevo permettermi. E non potevo prendere i soldi della parrocchia, come pretendeva lui".

"Avrebbe voluto la macchina, avrebbe voluto sposarsi - ha aggiunto - Sognava in maniera esagerata e passava da un estremo all'altro: a volte si gettava in terra per ringraziare, a volte invece faceva la voce grossa e diceva che mi avrebbe rovinato o bruciato la casa. Non potevo permettere che pensasse che bastasse puntare i piedi per ottenere qualcosa".