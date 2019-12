Scomparsa da ieri sera: ha resistito al gelo della notte ed è stata trovata

VICENZA - Ha resistito al gelo, dopo che non era rientrata a casa ieri sera, una 52enne che è stata trovata, per caso, da un cacciatore che ha fatto scattare i soccorsi. La donna, residente a Valle di Castelgomberto (Vicenza) nella serata di ieri non era rientrata nel suo alloggio, provocando preoccupazione e sconcerto da parte dei congiunti, soprattutto in considerazione delle temperature, scese nella notte di alcuni gradi sotto lo zero.

Su richiesta dei Vigili del fuoco, attorno alle 1.30 notte è stato allertato il Soccorso alpino di Recoaro-Valdagno per iniziare le ricerche: cinque soccorritori si sono portati sul posto e, coordinati proprio dai pompieri hanno iniziato a perlustrare casolari e sentieri principali della Val dell'Onte e della Val di Barco. Alle 6 le squadre sono rientrate per riprendere in forze, affiancati anche dalla Protezione civile.

Intorno alle 8 un cacciatore si è imbattuto nella signora scomparsa, che stava bene, anche se visibilmente provata: la donna è stata recuperata da un'ambulanza e condotta in ospedale per alcuni controlli, le sue condizioni non destano preoccupazione.