Scompare da casa, bimbo di tre anni trovato morto nel canale

E' stato trovato morto all'interno della roggia "Vica" a Rosà (Vicenza) il bambino di tre anni scomparso oggi mentre stava passeggiando ai margini di un canale a Bassano del Grappa. Secondo quanto si è appreso, il ritrovamento è avvenuto intorno alle ore 14.20; il corpo è stato notato nelle acque del canale da due operatori del Consorzio di Bonifica del Brenta, a circa 5 chilometri dalla zona in cui il piccolo era sparito.

Sul posto i Vigili del Fuoco e il medico legale per la constatazione del decesso.

Il piccolo era figlio di migranti della Costa d'Avorio. Nato in Algeria durante la fuga dei genitori dal loro paese, era accolto in una struttura per richiedenti asilo. Il bambino, mentre i genitori erano in casa, entrava ed usciva dall'abitazione per giocare quando la madre non lo ha più visto. Scattato l'allarme si è subito pensato a una possibile caduta nel canale che in un tratto vicino a dove sorge l'abitazione non ci sono recinzioni né parapetti. Dopo poche ore la terribile scoperta.