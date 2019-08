A Scomigo incontenibile Zalf

SCOMIGO - Sul traguardo del 19° Trofeo Città di Conegliano a tagliare il traguardo a braccia alzate è stato il bolognese Marco Landi.



Una gara interpretata ancora una volta in maniera impeccabile dai ragazzi diretti magistralmente da Luciano Rui che sono andati all'attacco prima con Aldo Caiati e poi con Riccardo Verza costringendo il folto plotone al via ad alzare il ritmo e ad assottigliarsi chilometro dopo chilometro. Nel finale restano quindi 20 atleti a giocarsi il successo di giornata: tutto si decide in uno sprint lunghissimo inscenato sulla rampa d'arrivo in salita dove a prevalere nettamente è proprio Marco Landi che coglie così la sua terza affermazione personale in questo 2019.



A completare la festa in casa Zalf Euromobil Désirée Fior, che sul traguardo di Scomigo gioisce per la 23^ perla stagionale, arriva anche il quinto posto di Edoardo Francesco Faresin.



"Anche oggi la squadra ha interpretato al meglio una gara selettiva e difficile da decifrare; abbiamo voluto rendere dura la corsa sin dall'inizio e per questo Caiati e Verza hanno tentato di sorprendere tutti da lontano.



Il gruppo è riuscito a ricucire questi strappi e ad avvantaggiarsene è stato proprio Landi che sino a quel momento aveva potuto restare al coperto grazie al lavoro della squadra" ha commentato il team manager Luciano Rui.



"In queste settimane tutto il nostro gruppo è in ottime condizioni fisiche e questo ci facilita su ogni traguardo. Ora, dopo questa lunga serie di gare, avremo una intera settimana per recuperare le energie prima di ripresentarci domenica al via di Rovescala e Gambellara e, martedì prossimo, al Campionato Regionale Veneto che verrà assegnato a Sommacampagna".