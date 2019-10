Scivola e precipita nel dirupo, perde la vita sul colpo

TRENTO - Un uomo di 69 anni di Trento è morto nel corso di un'escursione sul monte Ziolera, nella zona del passo Manghen nel gruppo del Lagorai.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, M.G. le iniziali, per cause accidentali è scivolato dal sentiero in un dirupo, in una zona particolarmente impervia, ed è deceduto sul colpo.

L'allarme è stato lanciato da alcune persone che erano assieme all'uomo. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso che ha recuperato il corpo e l'ha portato a valle.