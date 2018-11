Scivola dalla finestra, precipita e muore. Lo trova la moglie in giardino

Tragedia ieri mattina a Padova: un uomo di 75 anni è stato trovato morto dalla moglie in guardino. Secondo la ricostruzione fatta dalle forze dell’ordine, l’anziano sarebbe scivolato in casa, e precipitato dalla finestra che era aperta. La coniuge si sarebbe accorta del corpo che giaceva in giardino proprio affacciandosi da quella finestra.

Gli inquirenti hanno escluso che si sia trattato di suicidio poiché l’uomo non aveva mai manifestato intenzioni di quel tipo. Più probabile che sia stata una tragica fatalità.

Sul luogo dell'incidente sono giunti polizia e personale del Suem.