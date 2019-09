Scivola dalla barca mentre scende a riva, muore davanti all'amico

Un uomo di 80 anni è morto al Lido di Venezia scendendo da una barca dalla quale è scivolato urtando violentemente la riva per poi finire in acqua mentre.

All'incidente ha assistito un amico, proprietario dell'imbarcazione, che ha dato l'allarme. Inutile il tentativo dell'amico di tuffarsi in acqua per riportarlo a terra. Quando ci è riuscito con il concorso dei sanitari del Suem 118 i medici non hanno potuto che constatare la morte dell'80enne.

Il proprietario della barca a sua volta è stato anche lui soccorso perché in stato di ipotermia e portato in ospedale.