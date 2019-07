Sciopero Mom, mercoledì bus fermi per 4 ore

TREVISO - Mercoledì 24 luglio fermi per quattro ore i mezzi del trasporto urbano. A comunicato è Mobilità di Marca, l’azienda del trasporto pubblico di Treviso che informa dello sciopero nazionale di categoria cui hanno aderito le sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil, Faisa, e Ugl.



“Dalle ore 17.00 alle ore 20.59 di mercoledì prossimo Mom non potrà garantire la totale regolarità del servizio. Le corse che iniziano al di fuori dell’orario di sciopero svolgeranno normalmente il servizio fino al raggiungimento del capolinea”. Le corse che inizieranno al di fuori dell’orario di sciopero svolgeranno normalmente il servizio fino al raggiungimento del capolinea.



Servizio urbano Treviso: termine e ripresa servizi da Piazzale Duca d’Aosta fronte Stazione.

Urbano Conegliano: termine e ripresa servizi da Via Garibaldi/Via Colombo.

Urbano Vittorio Veneto: termine e ripresa servizio da Piazza Medaglie d’Oro.



Ricordiamo i capolinea di alcuni servizi extraurbani: Linee 101a e 101b: il capolinea da Treviso e da Padova è Noale; Linee 112a e 112b: il capolinea da Treviso e da Bassano è Montebelluna; Linee 104a e 104b: il capolinea da Treviso e da Portogruaro è Motta di Livenza; Linee 106a e 106b: il capolinea è da Treviso e da Vicenza è Castelfranco Veneto; Linee 111a e 111b: il capolinea è Crespano; Linee 117a e 117b: il capolinea da Treviso e da Vittorio V.to è Ponte della Priula Linea 145: da Jesolo capolinea San Donà.