Sciopero lavoratori Mom, oggi bus e corriere a rischio

TREVISO - Mattinata di passione per i passeggeri di autobus e corriere. Dalle 8.30 di oggi, 15 gennaio, scatta lo sciopero di 4 ore indetto nella mattinata dal sindacato generale di Base Sgb Autoferrotranvieri Treviso.



Gli autisti incroceranno le braccia fino alle 12.30. Per questo nella fascia orario dello sciopero le corse degli autobus potrebbero subire ritardi o cancellazioni. Mom comunicache sono garantite, fino al raggiungimento del capolinea, tutte le corse in partenza da inizio servizio alle 8,29 e dalle 12,30 a fine servizio.



I disagi maggiori saranno in città ma la mobilitazione di protesta vede coinvolti anche gli autisti delle linee di Castelfranco-Montebelluna, Vittorio Veneto e Coneglianoe e Oderzo. Mom ha fatto sapere che non mancheranno le corse garantite per i numerosi studenti trevigiani che devono raggiungere le scuole della Marca.