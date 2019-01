Sciopero di bus e corriere: corse a rischio nella Marca

TREVISO - Nuovo sciopero per i bus e le corriere della Marca. La sigla sindacale Sgb Autoferrotranvieri Treviso martedì 15 gennaio ha indetto uno sciopero aziendale dalle ore 8,30 alle ore 12,30.



Per questo nella fascia orario dello sciopero le corse potrebbero subire ritardi o cancellazioni. Mom comunica fin d’ora che sono garantite, fino al raggiungimento del capolinea, tutte le corse in partenza da inizio servizio alle 8,29 e dalle 12,30 a fine servizio.



Non mancheranno le corse garantite per i numerosi studenti trevigiani che devono raggiungere le scuole della Marca.



La fine e ripresa del servizio avverranno: a Treviso in Piazzale Duca d’Aosta (di fronte la stazione ferroviaria); a Conegliano in Via Garibaldi/Via Colombo. A Vittorio Veneto in Piazza Medaglie d’Oro.



Per i servizi extraurbani, inoltre: le linee 101a e 101b da Treviso e da Padova partiranno e faranno capolinea a Noale. Per le linee 112a e 112b il capolinea da Treviso e da Bassano sarà Montebelluna; Le linee 104a e 104b da Treviso e da Portogruaro inizieranno e finiranno la loro corsa a Motta di Livenza. Per le linee 106a e 106b il capolinea da Treviso e da Vicenza è Castelfranco Veneto; Crespano sarà invece il capolinea della linee 111a e 111b mentre per le linee 117a e 117b il capolinea da Treviso e da Vittorio Veneto sarà Ponte della Priula. La biglietteria in Piazzale Duca d’Aosta a Treviso, potrebbe non garantire il servizio nelle ore dello sciopero.