Sciopero del sesso per Alyssa Milano

Alyssa Milano alza il tiro contro la legge anti-aborto varata dalla Georgia, ed esorta le donne americane ad unirsi a lei in uno sciopero del sesso "fino a quando non ci sarà restituita l'autonomia dei nostri corpi", come ha scritto su Twitter. L'attrice da mesi è mobilitata contro la cosidetta legge del 'heartbeat', perché vieta l'interruzione di gravidanza da quando si può riscontrare un battito cardiaco, vale a dire dalla sesta settimana, cioè quando spesso le donne non si sono neanche rese conto della gravidanza.

E dopo che il governatore repubblicano Brian Kemp ha firmato nei giorni scorsi la legge, a sostituzione di quella che permetteva l'aborto fino alla 20esima settimana di gestazione, Milano ha guidato il boicottaggio a cui si stanno unendo ad un centinaio di attori e molte case di produzione che hanno affermato che, fino a quando rimarrà in vigore la legge, non gireranno più nello stato meridionale che negli ultimi anni è diventato una location prediletta per film e serie tv.

Si stima infatti che l'industria cinematografica abbia creato oltre 92mila posti di lavoro nello stato.