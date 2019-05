Sciame d'api invade la piazza in pieno centro

CASTELFRANCO – Un fenomeno singolare, pur se non raro, si è verificato ieri nel cuore della città, in piazzetta Guidolin quando nel primo pomeriggio uno sciame d’api ha cercato da prima di insediarsi su una fioriera vicino al municipio e poi ha invaso la zona. Un solerte cittadino ha notato il fenomeno ed ha contattato gli uffici della polizia municipale, che per le lezioni erano aperti.



Gli agenti si sono quindi attivati allertando un apicoltore che giunto sul posto ha provveduto a catturare lo sciame portandolo in uno dei suoi alveari. Un fatto curioso e per certi versi positivo, in un momento storico in cui la moria di api è diffusissima: d'altronde gli insetti non ha provocato disagi o pericoli, ma va anche detto che si tratta di un fenomeno naturale, certamente più frequente da notare in campagna ma chissà forse le api avranno notato che Castelfranco Veneto è una città ricca di verde e giardini.