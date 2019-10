Schok anafilattico per una ragazzina, la madre chiede al capitano del traghetto di saltare una fermata, la richiesta non è stata concessa

Un sabato sera da incubo per una madre raggiunta telefonicamente dalla figlia in shock anafilattico. La donna si trovava nel traghetto che porta verso la Giudecca, quando ha ricevuto una chiamata disperata dalla figlia “Mamma non respiro”. La minorenne, che si trovava in casa, soffre di un’allergia alle noci che le provoca forti reazioni. La madre che stava navigando verso la propria abitazione, non ha potuto far altro che dire alla figlia di farsi l’iniezione di adrenalina, ma la linea è caduta.

La donna ha tentato più volte di richiamare la ragazzina, senza avere risposta. “Sono corsa dal capitano e gli ho spiegato la gravità della situazione"ha raccontato la donna nella propria pagina Facebook. Disperata ha chiesto di saltare una fermata e di andare direttamente a Sacca Fiesola per raggiungere la ragazza. Ha poi proseguito “I minuti sono contati, mia figlia sta soffocando. Risposta: “Non posso”.

Gli ho chiesto se stesse scherzando, questo era paragonabile ad un’omissione di soccorso. Mi ha risposto che gli dispiaceva, ma che non poteva saltare una fermata. Questa era un’emergenza, questione di vita o di morte. Per fortuna che un’amica ha aiutato mia figlia a fare l’iniezione giusto in tempo, era già in corso l’edema della glottide. E’ stata portata in ospedale, per fortuna si è salvata, ancora qualche minuto e sarebbe morta. Gli auguro l’angoscia e il terrore che si prova quando un figlio ti chiama e ti dice “mamma sto soffocando, sto morendo” Domani parte la denuncia”.