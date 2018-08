Schiava del sesso rinchiusa per 15 anni in una grotta, salvata 28enne

Rinchiusa in una grotta come schiava del sesso di uno sciamano per 15 anni. Una 28enne è stata salvata dalla polizia, dopo essere stata trovata domenica scorsa in una cavità di pietra nel cortile di casa di un anziano santone nel distretto di Toli Toli, nell'isola indonesiana di Sulawesi, dopo la segnalazione di uno dei suoi parenti.



"Sembrava confusa quando è stata trovata e, a volte, ha detto che voleva tornare nella grotta" ha riferito il capo della polizia distrettuale, Muhammad Iqbal Alquddusy. Un video pubblicato su YouTube ha mostrato la donna mentre veniva aiutata a camminare dai vicini dopo essere stata portata fuori dalla prigione.



Il sedicente sciamano 83enne ha rinchiuso la sua vittima quando aveva 13 anni e l'ha costretta a fare sesso ripetutamente dicendole che era posseduta da uno spirito. La moglie, il figlio e un cognato dell'uomo, che è parente della giovane, non hanno mai osato rivelare ad altre persone quanto succedeva, perché minacciati di morte. Se dichiarato colpevole, il santone dovrà affrontare un lungo periodo di detenzione.