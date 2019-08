Schianto tra tre auto sulla Feltrina, coinvolto anche bimbo di 3 anni

TREVIGNANO – Schianto tra auto ieri sera lungo la Feltrina a Trevignano, all’altezza della sede di ex Veneto Banca. È rimasto coinvolto anche un bambino di 3 anni, trasportato per accertamenti in ospedale a Montebelluna dal 118.

Anche un’altra persona è stata trasportata in ospedale per essere sottoposta a cure.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno collaborato coi sanitari del Suem per prestare soccorso e poi si sono occupati di rimuovere i mezzi incidentati e liberare la strada. Sull’accaduto ora stanno facendo accertamenti le forze dell’ordine, intervenute per i rilievi dell’incidente e per gestire la viabilità.