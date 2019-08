Schianto tra tir e auto, chiuso passante di Mestre

Il Passante di Mestre è chiuso in direzione Trieste all’altezza del bivio con la A57 per un incidente che ha coinvolto alle 15.30 un mezzo pesante e un’auto sportiva. Ferite in modo non grave le persone coinvolte. La chiusura della carreggiata est, che interessa il tratto inziale del Passante, dal Bivio A4/A57 al casello di Spinea, si è resa necessaria a causa dell’intraversamento del mezzo pesante, che ha terminato la sua corsa nello spazio tra le due carreggiate del Passante, provocando danni al securvia centrale.

Per lo stesso motivo è chiusa anche la corsia di sorpasso in carreggiata ovest (direzione Milano).

Il traffico in direzione Trieste è indirizzato in A57-Tangenziale di Mestre, con code per il momento di lieve entità in prossimità del bivio, direzione Venezia. Regolare invece il traffico sul Passante da Spinea in direzione Trieste. Sul posto operano i Vigili del Fuoco, la Polstrada e i mezzi con gli ausiliari di Concessioni Autostradali Venete coordinati del Centro Operativo di Mestre della società.