Schianto tra tir in A4, 11 km di coda

Un tamponamento fra un autocarro e un autoarticolato avvenuto stamattina fra i caselli di Portogruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia sulla A4 ha causato il formarsi di una fila di veicoli lunga 11 chilometri. La concessionaria Autovie Venete ha precisato che gli incolonnamenti si sono formati perché i veicoli scorrono soltanto lungo la corsia di sorpasso.

L'incidente non ha causato feriti. Sul posto sono presenti personale di Autovie Venete, Polizia Stradale e soccorsi meccanici che rimuoveranno entrambi i mezzi coinvolti.

Attualmente non si registrano criticità per il traffico in altri punti della rete, ma viene segnalato, per la sicurezza dei viaggiatori, vento forte e pioggia su tutta l'autostrada. In caso di maltempo, infatti, Autovie Venete ricorda che è opportuno abbassare i limiti di velocità da 130 a 110 chilometri orari.