Schianto tra furgone e autobus, muore un uomo

Una persona è morta in un incidente tra un furgoncino e un bus sulla strada Castellana, nel veneziano. La vittima, un 43enne, è il conducente del piccolo veicolo commerciale.

Sul posto i vigili del fuoco di Mestre che hanno messo in sicurezza i mezzi, ma nonostante i soccorsi il personale del Suem 118 ha dovuto dichiarare la morte dell'uomo. Illeso l'autista del bus che viaggiava vuoto.

Il sinistro è avvenuto a Trivignano. Per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, un furgone e un autobus di linea Actv, in quel momento fuori servizio, si sono scontrati in corrispondenza di una curva. I due mezzi coinvolti hanno occupato l'intera carreggiata: per questo motivo la Castellana è stata chiusa al transito, in pieno orario di punta, per permettere agli investigatori di fare i rilievi. Le corse del servizio pubblico Actv sono state rimodulate su itinerari alternativi per il tempo necessario.

Il pullman coinvolto non aveva passeggeri a bordo e il conducente sarebbe rimasto pressoché illeso. Sul posto sono giunti una squadra dei pompieri del comando di Mestre e un'autogru per mettere l'ìarea in sicurezza.