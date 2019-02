Schianto tra due auto e un furgone in A4, 8 km di coda

Otto chilometri di coda questa mattina sull'autostrada A4 per un tamponamento tra tre mezzi, senza conseguenze per le persone, avvenuto tra i comuni di Pianiga e Vigonza, in direzione Milano, poco prima delle ore 8.00.

Nell'incidente sono rimaste coinvolte due automobili e un furgone portavalori, per il quale è stato necessario procedere al trasbordo del carico su un altro veicolo di sicurezza. Gli incolonnamenti sono stati causati dal traffico intenso dell'ora di punta. Sul posto sono intervenuti quattro mezzi con gli ausiliari di 'Cav' in servizio di assistenza e presegnalazione, coordinati dal centro operativo di Mestre della società autostradale, due pattuglie della Polstrada, il Suem e il soccorso meccanico.

I mezzi sono stati rimossi dalla carreggiata e la situazione del traffico, terminate le fasi di trasferimento del carico, sta gradualmente rientrando nella normalità.