Schianto tra due auto, traffico in tilt a Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO - Si immette nella strada statale d’Alemagna senza dare precedenza all’auto che scende da via Marconi e finisce per centrarla, mandando in tilt per un paio d’ore il traffico tra Santa Giustina e Serravalle. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì, intorno alle 14.

Una Mercedes con al volante un 54enne di Vittorio Veneto stava percorrendo via Marconi in direzione Serravalle quando, all’improvviso, si è vista tagliare la strada da una Peugeot 2016, guidata da un 60enne di Torre di Mosto. L’uomo, poco prima del Ceis, si è immesso in via Marconi da una piazzola a lato della strada proprio mentre sopraggiungeva la Mercedes.

Violento l’urto fra i due mezzi che hanno riportato ingenti danni. I due automobilisti, fortunatamente, sono invece usciti indenni dalle loro auto. Sul posto per i rilievi è arrivata una pattuglia della polizia locale di Vittorio Veneto. Solo intorno alle 16.30 via Marconi è stata riaperta a doppio senso.

Inevitabili le code su entrambe le direzioni di marcia. Il 6oenne alla guida della Peugeot sarà multato per omessa precedenza.