Schianto tra autobus a Vittorio Veneto, ora uno degli autisti rischia fino a 700 euro di multa

VITTORIO VENETO - Rischia una multa fino a 690 euro l’autista 42enne della corriera che, mercoledì mattina, ha urtato con la fiancata destra del mezzo un’altra corriera della Mom che sostava alla fermata di via Perucchina. Il verbale della polizia locale non è ancora chiuso e all’autista ancora non è stata staccata la sanzione che potrebbe andare da un minimo di 170 ad un massimo di 690 euro.

Il 42enne sarà anche segnalato dal comando di polizia locale alla Provincia di Treviso, concessionaria del servizio del trasporto pubblico, dal momento che si è allontanato dal luogo dell’incidente, proseguendo il servizio, con un mezzo che non era sicuro, visto che aveva porta e finestrini sfondati.

Le verifiche del comando di polizia locale sono tutt’ora in corso e anche nelle prossime ore saranno sentiti dei testimoni, ma la dinamica, come spiegano i vigili, appare chiara: un errore di manovra. L’autista non ha capito che non poteva superare l’altro mezzo della Mom fermo. Fortuna ha voluto che nessuno dei passeggeri rimanesse ferito.

«Nessuno ha chiesto il nostro intervento mercoledì mattina – ripercorre Ezio Camerin, comandante della polizia locale di Vittorio Veneto -, ma poco dopo ne abbiamo avuto notizia e l’agente in servizio nella vicina scuola si è subito diretto sul posto in attesa dell’arrivo della pattuglia». Le prime informazioni che i vigili avevano ricevuto parlavano di un mezzo in panne. Nel frattempo i due autisti, appurato che non c’erano feriti, si erano allontanati dal punto dell’impatto proseguendo il servizio previsto.

«Ieri, mercoledì, ci è arrivata una segnalazione da parte di un genitore che ipotizzava che a bordo della corriera che ha causato l’incidente ci fossero più persone del numero previsto – prosegue il comandante Camerin -. Non avendo potuto fare alcuna verifica ieri perché il mezzo era già giunto al capolinea, oggi abbiamo fatto un posto di blocco in zona Emisfero con una nostra pattuglia che ha fermato sette corriere per le verifiche (in foto). Tutte erano regolari, cioè il numero dei passeggeri era inferiore di quello consentito dall’immatricolazione del veicolo».