Schianto tra auto e tir, un morto

Ha perso la vita un uomo nell’incidente stradale avvenuto ieri a Correzzola, in provincia di Padova. Sulla strada regionale 105 intorno alle 11.30 un’auto guidata da un 46enne si è schiantata contro un camion che trasportava animali.

L’uomo alla guida dell’auto è morto sul colpo mentre l’autista del tir non ha riportato ferite.

Pare che la macchina, per cause ancora non chiare, abbia invaso la corsia opposta proprio nel momento in cui arrivava il camion.