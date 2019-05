Schianto tra auto e tir, muore una donna

Una signora vicentina di 68 anni, residente nel nuovo comune di Valbrenta (Vicenza), è morta in un incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la provinciale Marosticana, nel comune di Sandrigo, nei pressi del ponte sul fiume Astico.

Secondo una prima ricostruzione da parte della polizia locale la donna, alla guida di una Fiat Qubo, si è scontrata frontalmente con un autoarticolato che stava procedendo in senso opposto.

L'urto è stato violentissimo e per la conducente della vettura, rimasta incastrata tra le lamiere, non c'è stato nulla da fare. Illeso il conducente del mezzo pesante. Sul posto anche i sanitari del Suem 113 che hanno confermato il decesso e i vigili del fuoco. Pesanti i disagi alla circolazione, con viabilità rallentata per alcune ore.