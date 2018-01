Schianto tra auto e scooter, muore 17enne

VICENZA - Un incidente, avvenuto nella tarda mattinata di oggi ad Arzignano (Vicenza), lungo la provinciale ValChiampo, è costato la vita a un 17enne del posto. Secondo una prima ricostruzione, il giovane, in sella ad un scooter, si è scontrato frontalmente contro un'auto, una Seat Ibiza, che proveniva in senso posto.

L'impatto è stato molto violento e per il ragazzo, finito sotto la vettura, non c'è stato nulla da fare. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, anche i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per liberare il motociclista, incastrato sotto il mezzo, e i sanitari del Suem 118, che non hanno che potuto confermare il decesso.

Pesanti i disagi lungo la provinciale, rimasta chiusa al traffico per circa un'ora.