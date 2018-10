Schianto tra auto e furgone, quattro feriti. Gravissima una donna

E’ di quattro feriti, tra cui una donna in gravissime condizioni, il bilancio dell’inciente stradale avvenuto ieri sera, lunedì, sull’autostrada A31 Valdastico Nord tra i caselli di Thiene e Dueville. A schiantarsi sono stati un furgone e un’auto. Le cause non sono ancora chiare: quel che è certo è che la vettura, dopo l’impatto, si è ribaltata e i tre occupanti sono rimasti feriti. Soccorso anche il conducente del furgone.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che hanno ripristinato la sicurezza sulla strada e il personale del Suem che ha portato tutte e quattro le persone in ospedale. Mentre tre sono fuori pericolo, sono ore di apprensione per una donna.

Sul posto anche la Polstrada di Bassano per i rilievi di rito.