Schianto tra auto e camioncino, muore una donna e 2 sono gravi

E' di una donna morta e di due altre due ferite, di cui una in modo molto grave, il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina, poco prima delle 7, a Vicenza, all'incrocio tra via Legione Gallieno e via San Domenico, a meno di un chilometro dal centro storico. Nel sinistro, che ha visto coinvolti una Y10 e un camioncino di una ditta di corriere espresso, è morta una signora di 58 anni, che si trovava seduta sul sedile posteriore dell'utilitaria.

In ospedale sono state trasportate le altre due occupanti della Y10, mentre ha riportato solo contusioni l'autista del camioncino.

Sul luogo dell'incidente le ambulanze del Suem 118, i vigili del fuoco e la polizia locale del capoluogo berico che ha eseguito i rilievi e deviato il traffico. Pesanti i disagi alla viabilità, paralizzata in tutto il versante nord del centro cittadino per alcune ore, con la chiusura di diverse strade.