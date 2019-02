Schianto tra 4 auto in A4: un morto e tre feriti

Una donna di 45 anni è morta e tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avenuto ieri sera lungo la A4 in direzione Trieste nel veneziano.

Il sinistro - tra Meolo e San Donà - ha coinvolto quattro autovetture rendendo temporaneamente inagibile una corsia dell'autostrada.

Sul posto la polizia stradale per i rilievi, i vigili del fuoco e i sanitari del Suem 118 che non hanno potuto che constatare la morte della donna e trasferire i feriti in ospedale.