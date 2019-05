Schianto tra 2 tir, camper e auto: due morti e due feriti

Due persone decedute e due feriti è il bilancio aggiornato del tamponamento avvenuto questa mattina alle ore 11.30 fra due mezzi pesanti, un camper e un auto sulla A23 Udine-Palmanova in direzione nodo di interconnessione fra A4 e A23.

La Polizia stradale e gli ausiliari al traffico di Autovie Venete, informa la Concessionaria, stanno organizzando il deflusso - in contromano - del traffico rimasto bloccato nel tratto di A23, in direzione nodo di Palmanova. A Udine Sud è stata chiusa l'entrata in direzione Palmanova e sono stati attivati tutti i pannelli a messaggio variabile con le informazioni, sia in itinere, sia in ingresso.

Anche Autostrade per l'Italia ha provveduto a riprendere l'informazione nel tratto di sua competenza. L'Autostrada, informa Autovie Venete, non riaprirà prima delle 15.30.