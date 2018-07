Schianto sulla Treviso-mare, 7 feriti tra cui un bambino

In un incidente stradale che ha coinvolto tre auto lungo la Treviso Mare dove sono rimaste ferite sette persone tra cui un bambino. Il sinistro è avvenuto in località Musile di Piave all'altezza dell'intersecazione della SS14 verso Caposile. Le squadre dei pompieri accorse da Portogruaro, Jesolo e Mestre anche con l'autogru, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto i feriti rimasti incastrati nelle vetture.

I sette sono stati stabilizzati dal personale sanitario del Suem 118 giunto con più ambulanze e l'elisoccorso per trasferire i feriti in ospedale.

Sul posto anche i carabinieri per la deviazione del traffico e i rilievi dell'incidente, il personale dell'Anas per il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada.