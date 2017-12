VICENZA - Grave schianto nella notte a Pozzoleone, in provincia di Vicenza. Per cause ancora da chiarire, un’auto ha terminato la propria corsa fuori strada, in un canale d’acqua, rovesciandosi su un fianco.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno estratto una donna dall’abitacolo: la malcapitata è stata presa in cura dal personale del Suem 118, insieme ad un altro ferito.