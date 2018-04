Schianto nella notte, Diego muore a 27 anni. Grave la fidanzata

Incidente stradale stanotte poco dopo le 2 di stanotte: un'auto è uscita di strada schiantandosi contro un ponticello in cemento armato sulla strada regionale "Noalese", nel territorio di Mellaredo di Pianiga (Venezia). Il conducente di una Volvo V40 ha perso la vita sul colpo a causa dei traumi riportati. Si tratta di un 27enne residente a Fiesso D'Artico, Diego Rampazzo.

Una passeggera di Pianiga, che dalle prime informazione era la fidanzata della vittima, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale dell'Angelo di Mestre dopo essere estratta dall'abitacolo.

Per mettere la zona in sicurezza sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Mira, mentre i rilievi sono stati condotti dai carabinieri. Si sarebbe trattato di una fuoriuscita sulle cui cause sono ancora in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine.

Sempre stanotte un 22enne è morto nel trevigiano in un tragico incidente stradale.