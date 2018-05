Schianto nel sottopasso, muore una 28enne, tre i feriti

Una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite in un incidente, ieri sera, sul Passante di Mestre, poco dopo il casello di Spinea, in direzione Trieste, nel quale sono rimaste coinvolte due auto. Una delle due vetture, una Nissan, è rimasta ferma in corsia di sorpasso, dopo aver impattato contro il sicurvia laterale, l'altra invece è finita cappottata sulla corsia di emergenza.

Da quest'ultima è stata estratta dai soccorritori una ragazza di 28 anni della provincia di Napoli, che purtroppo è deceduta quasi subito. Tre i feriti tra gli altri occupanti delle vetture, tutti non gravi, tra i quali la conducente dell'auto cappottata, una Fiat Panda, sorella della vittima. Sul posto hanno operato i sanitari del Suem-118, i Vigili del Fuoco con 12 operatori, la polstrada e 4 mezzi ausiliari di Cav, con i tecnici coordinati dal Centro Operativo di Mestre.

L'incidente, visto il traffico non particolarmente sostenuto a quell'ora, non ha provocato incolonnamenti. Fino alla rimozione dei mezzi incidentati si è potuto procedere in un primo momento solo in corsia centrale, successivamente anche in corsia di sorpasso.

Ieri altre due persone sono morte in altrettanti tragici incidenti: a perdere la vita a Susegana una 18enne, mentre un alpino trevigiano è morto mentre tornava dall'adunata in Trentino.