Si è spento in seguito alle gravi ferite riportate nell’incidente avvenuto ieri pomeriggio, mercoledì, a Cittadella, Daniele Fischetto, medico 40enne. L’uomo era in sella alla sua moto quando, per cause non ancora chiare, si è scontrato con una Fiat Panda guidata da un’anziano.

Le condizioni del medico sono apparse subito gravi e, trasportato in ospedale, è morto nella notte.

Fischetto lavorava all’ospedale di Cittadella e viveva a Padova.