Schianto a Jesolo, quattro feriti di cui due bambini

L'incidente di Jesolo

Spaventoso incidente ieri sera intorno alle 18 a Jesolo: i vigili del fuoco, la polizia locale e il personale del Suem sono intervenuti in via Roma per lo schianto frontale tra due auto. Quattro feriti, di cui due bambini, sono stati portati in ospedale. Nessuno è in pericolo di vita.

Quello di Jesolo è il terzo incidente avvenuto nel veneziano nella giornata di ieri. Intorno alle 14.45 a Fossalta di Piave uno schianto tra due auto nei pressi del sottopasso ferroviario ha mandato in ospedale cinque persone .

Alle 15 a Martellago si è consumata una tragedia: una donna di 53 anni è morta schiantandosi contro un’altra auto.