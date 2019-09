Schianto frontale tra tir, un morto

Un uomo di 45 anni, F.G., di Dignano, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto all'alba di stamani sulla strada regionale 463 a Rivis di Sedegliano. Per cause in corso di accertamento, due camion - uno adibito al trasporto di inerti, l'altro al trasporto di alimenti - che viaggiavano in direzione opposta tra San Daniele e Codroipo si sono scontrati frontalmente. Il conducente di uno dei due mezzi è deceduto sul colpo. Inutili i tentativi di soccorso.

Sul posto è giunta la Polizia locale per i rilievi e i Vigili del fuoco di Codroipo e Udine. Dal comando provinciale è giunta anche un'autogru. La strada è stata chiusa al traffico per consentire la rimozione dei mezzi.