Schianto frontale tra auto a Vittorio Veneto: tre feriti

VITTORIO VENETO – Incidente nel pomeriggio a Vittorio veneto: il bilancio è di tre feriti. Lo schianto frontale si è verificato in via Negrisiola: per cause in corso d’accertamento le due auto si sono scontrate in modo particolarmente violento.

La persona rimasta ferita in modo più grave è un 44enne, mentre gli altri due feriti trasportati in ospedale non hanno avuto lesioni preoccupanti.

Sull’accaduto stanno facendo accertamenti i carabinieri, intervenuti per i rilievi e per gestire la viabilità.