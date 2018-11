Schianto frontale, muore un uomo. L'altro conducente era ubriaco

Un uomo è morto, a Camisano nel vicentino, nello scontro sta due auto. La vittima era su una Fiat uno che, per cause al vaglio delle forze dell'ordine si è scontrata con una Bmw il cui conducente è rimasto ferito. deceduto il conducente di una Fiat Uno. I vigili del fuoco di Vicenza hanno messo in sicurezza le vetture tra cui la Fiat Uno, sbalzata in un fossato dopo essere finita contro il muretto di un terrapieno dell'ingresso di un'abitazione. Nonostante i soccorsi il personale medico del Suem 118 ha dovuto dichiarare la morte dell'uomo alla guida dell'utilitaria. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.

Lo scontro ha visto coinvolte due autovetture, rispettivamente una Fiat Uno condotta da Fabio Riello, 49enne operaio, ed una Bmw condotta da un 29enne operaio, entrambi residenti a Camisano Vicentino. Dai primi accertamenti svolti dai militari dell'Arma è emerso che l'autovettura condotta dal Riello, mentre percorreva via Zuccola giunta all'incrocio con via Badia, ha omesso di dare la precedenza al veicolo condotta dall'altro conducente. A seguito dell'urto violento il veicolo condotto da Riello è stato sbalzato nel fossato di fianco alla sede stradale provocando la morte del conducente. Il guidatore dell'altra autovettura, sottoposto a verifiche, è risultato in stato di ebbrezza alcolica, motivo per il quale è stato indagato a piede libero oltre che per omicidio stradale.