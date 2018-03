Schianto frontale, gravissimi un 21enne e una donna

Grave incidente questa mattina alle 8.30 a Schio (VI). Due auto, in via Pista dei Veneti, si sono scontrate frontalmente per cause ancora non chiare. Nel sinistro sono rimasti gravemente feriti un ragazzi di 21 anni che guidava una Renault Clio e una donna 58enne.

Entrambi sono stati soccorsi dal personale del Suem e trasportati in ospedale dove versano in gravi condizioni. Sul posto anche i Vigili del fuoco che hanno lavorato per ripristinare la sicurezza in strada.

Non è l'unico incidente avvenuto in Veneto questa mattina. Nel veronese un uomo è morto in seguito a uno schianto frontale.