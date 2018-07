Schianto fatale in auto, muore a soli 36 anni

VENEZIA - Un uomo di 36 anni è morto la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto a Ceggia, nel veneziano. La vittima è un sandonatese.

L'uomo si trovava al volante di una Peugeot che, per cause al vaglio dei carabinieri, si è scontrata frontalmente con una Volkswagen Golf.

A bordo due donne, madre e figlia, di nazionalità cinese, residenti in Svizzera. Le due, in vacanza nel Veneto orientale, sono rimaste entrambe ferite e sono state trasferite all'ospedale. La più giovane, che era al volante, è stata dichiarata in prognosi riservata, non in pericolo di vita.

Per il 36enne, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: l'incidente è avvenuto all'altezza di piazza Pio X, sulla Triestina. Sul posto si sono portati vigili del fuoco e sanitari del 118.