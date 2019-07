Schianto contro un’auto, motocilista perde la vita

Gravissimo incidente nella notte a Rubano, in provincia di Padova: un motocilista di 53 anni, Franco Benato, di Selvazzano Dentro, ha perso la vita. L’uomo stava percorrendo via Della Provvidenza con la sua moto, insieme a lui c’era anche una donna, che ora versa in gravi condizioni.

Per cause in corso d’accertamento è andato a schiantarsi contro un’auto che si stava immettendo in strada. Sul posto è giunto il 118, che ha prestato soccorso alla donna ma non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri, che si sono occupati dei rilievi ai fini della ricostruzione della dinamica.