Schianto contro il bus, papà e figlia muoiono, grave bimbo di 6 anni. Sopravvive la mamma

Due persone sono morte ieri pomeriggio, sabato, in un incidente stradale avvenuto in località Montiron a Tessera nella terraferma veneziana. Secondo una prima ricostruzione dei Vigili del fuoco, un'automobile avrebbe fatto un salto di corsia andando ad incastrarsi sotto un autobus delle linee extraurbane. Le due vittime sarebbero gli occupanti del mezzo mentre l'autista, per la violenza dell'impatto, è rimasto incastrato nel mezzo. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco, i sanitari del Suem 118 con più ambulanze e le forze dell'ordine.

Nell'auto, di targa dell'Est Europa, erano a bordo due adulti e tre bambini. Il padre è morto sul colpo insieme alla figlia 13enne. Ferita la moglie e gli altri due bambini di cui uno, di 6 anni, versa in gravi condizioni. Ferito anche l'autista dell'autobus mentre sono rimaste illese le altre due persone che erano a bordo.

Il bus è un mezzo nuovo, inaugurato un mese e mezzo fa e stava svolgendo la linea Venezia - Latisana. Aveva appena effettuato la tappa in aeroporto. Si stava dirigendo verso San Donà di Piave (dov'era prevista la consueta sosta). A bordo aveva due passeggeri abbonati. Dal senso opposto di marcia proveniva invece l'auto che lo ha centrato, una Volkswagen Touran, a quanto sembra della Repubblica Ceca. Pare che l'auto abbia invaso la corsia opposta, provocando un frontale con l'autobus, lato conducente. Quest'ultimo, 45 anni (20 di servizio), residente nel Portogruarese, è rimasto incastrato con le gambe e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberarlo; è stato portato in ospedale per accertamenti, non risultando fratture.