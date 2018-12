Schianto brutale, papà e bimbo di 6 anni in fin di vita

Un bimbo ed il suo papà sono rimasti gravemente feriti ieri, sabato, a Montorso (Vicenza) in un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. Sul posto, in via Prati, sono intervenuti i vigili del fuoco di Schio, che hanno messo in sicurezza i mezzi e liberato da una Ford Fusion un 38enne ed il suo bambino di 6 anni, stabilizzati dal personale del suem 118 e trasferiti in ospedale. Illeso l'autista dell'altra vettura, un Honda Fr-V.

La polizia stradale ha eseguito i rilievi dell'incidente per ricostruire la dinamica del sinistro.