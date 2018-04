Schianto brutale all'alba, due ragazzi in ospedale. Uno è grave

Sono finiti in ospedale, e uno è in gravi condizioni, i giovani conducenti delle due vetture che questa mattina all’alba si sono schiantate frontalmente nella zona industriale di Schio, in provincia di Vicenza.

Per cause ancora non chiare i due ragazzi alla guida di una Fiat Punto e di una Alfa Romeo si sono schiantati in via Maestri del Lavoro. Il conducente dell’Alfa è rimasto incastrato nell’abitacolo.

Entrambi sono stati soccorsi dal Suem e portati in ospedale: uno è stato ricoverato con codice rosso.

Sul posto i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per togliere le vetture dalla carreggiata e ripristinare la sicurezza.