Schianto in auto, morta ragazza di 24 anni

PORDENONE – Una ragazza di 24 anni, Jessica Paganini, residente a Udine, è morta ieri sera, martedì 1 maggio, a causa di un incidente stradale lungo la Pontebbana in provincia di Pordenone.

Lei, che viaggiava da sola, è morta sul colpo. Quattro persone che stavano nell’auto che si è scontrata contro la sua sono rimaste ferite invece in modo non grave e sono state trasferite in ospedale a Pordenone con delle ambulanze per essere sottoposte alle cure del caso.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 ed i vigili del fuoco, è intervenuta la polizia stradale. La strada è rimasta bloccata fino a quando non sono stati rimossi i mezzi incidentati.