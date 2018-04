Schianto all'incrocio dell'autovelox

MOTTA DI LIVENZA - È il primo schianto dopo l’installazione dell’autovelox lo scorso giugno.



L’incidente è accaduto ieri mattina lungo la regionale Postumia all’altezza dell’intersezione tra via Muggia e via Quartarezza.



Un’anziana residente poco distante, al volante della sua Lancia Musa, stava percorrendo via Muggia. Erano circa le 9.



Era appena partita dallo stop per attraversare la regionale ed imboccare così via Quartarezza quando è stata centrata da una Mazda che da Motta stava proseguendo in direzione Annone Veneto.



Il botto è stato violento, con le due auto rimaste ferme al centro della strada. Le due conducenti non sono rimaste ferite e sono uscite dai rispettivi mezzi sulle proprie gambe. Sul posto dunque non è stato necessario la chiamata al 118.



In attesa dell’arrivo del carro attrezzi si sono formate lunghe code, visto anche l’orario di punta. E si è creato una sorta di senso unico alternato spontaneo fino a che le auto non sono state rimosse dall’incrocio, circa alle 10.