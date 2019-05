Schianto all'alba: muore ragazza 22enne. Feriti i 4 amici, due sono gravi

Una ragazza di 22 anni originaria della provincia di Udine è morta in un incidente stradale avvenuto all'alba a Castions di Strada (Udine) mentre altri quattro giovani sono rimasti feriti, 2 dei quali in modo grave.

L'incidente si è verificato intorno alle 6.30. Per cause in corso di accertamento l'auto, una Renault Clio su cui viaggiavano i giovani, tutti della zona e di un'età compresa tra i 19 e i 27 anni, è uscita di strada ed è finita in un fossato al margine della carreggiata, lungo la strada regionale 353, colpendo anche un palo della luce.

Sul posto, oltre al personale sanitario, sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Udine.